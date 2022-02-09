Традиционная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Липецкой области одновременно со всей страной 12 февраля. Единый старт намечен на 12.00.

Центральное событие спортивного праздника состоится на базе отдыха «Алые паруса» в Липецком районе. Для удобства жителей с 1 февраля доступна предварительная онлайн-регистрация. За первую неделю поступило более 600 заявок.

Программа масштабного спортивного праздника уже известна. В 11.00 начнется гонка на 350 метров для детей до 10 лет включительно. В 11.30 стартует костюмированный забег, в 11.45 начнется церемония открытия основных состязаний. Единый старт на дистанциях 5 и 10 километров запланирован на 12.00.

При получении номера на месте старта необходимо предъявить волонтерам паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске от врача (обязательно лыжникам в возрасте до 17 лет включительно). Для совершеннолетних спортсменов обязательно наличие QR-кода, которым подтверждается завершение вакцинации от новой коронавирусной инфекции либо факт перенесения новой коронавирусной инфекции. Также допускается участие при наличии медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к иммунизации против коронавируса.

Как сообщили в оргкомитете, участники и болельщики смогут добраться до места проведения соревнований на бесплатных автобусах, они будут курсировать от торгового центра «Ашан» до лыжной базы и обратно с 9.30. Отправление организуют по мере заполняемости салонов. Пассажирам обязательно соблюдать масочный режим.

«Лыжня России» проводится ежегодно с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения жителей региона к регулярным занятиям физической культурой. На старт выходят любители, профессиональные спортсмены, ветераны спорта и целые семьи. Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат в награду медали и дипломы Минспорта России, победителям соревнований вручат кубки.

В регионе все делается для того, чтобы с каждым годом приверженцев здорового и активного образа жизни становилось больше. «Совершенствование системы физического воспитания молодежи, приобщение жителей области разного возраста к систематическим занятиям спортом – наша общая задача», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.