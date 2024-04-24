Липецкая область отправила на экспорт более 600 тыс тонн продукции АПК в первом квартале 2024. В основном липецкая продукция экспортировалась в Индию, Турцию и Китай.

За первые три месяца текущего года Липецкая область отправила за рубеж 601,2 тыс. тонн продукции АПК. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Традиционно основной объем внешней торговли пришелся на зерновые культуры и продукцию масложировой отрасли. Экспорт пшеницы и кукурузы увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 253,5 тыс. тонн. Растительных масел и жмыхов было вывезено 130,4 тыс. тонн. Также за рубеж отправлялись детское питание, воды и безалкогольные напитки, дрожжи. Липецкая область полностью обеспечивает себя всеми основными продуктами питания, и за рубеж вывозятся излишки произведенной продукции.

Экспорт продукции АПК занимает второе место во внешнеторговом обороте экономики региона после экспорта продукции черной металлургии. Липецкая продукция экспортируется в несколько десятков стран мира. За время реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» экспорт продукции АПК Липецкой области увеличился более чем в пять раз и в 2023 году достиг 995 млн долларов. В прошлом году за рубеж было отправлено 2,6 млн тонн продукции. Регион вошел в топ-10 экспортеров продукции АПК страны.

«Привлечение инвестиций и открытие новых предприятий дают рост экспорта. Продукция сельского хозяйства занимает одну из главных позиций в структуре внешней торговли», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.