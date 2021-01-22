В прошедшем году липецкие автоинспекторы пресекли больше шестисот тысяч нарушений ПДД на дорогах нашего региона

В липецкой Госавтоинспекции подвели итоги работы в 2020 году.

В прошедшем году на территории Липецкой области зарегистрировано 1419 автоаварий, в которых 180 человек погибли и 1749 – получили травмы. В сравнении с предыдущим годом количество общего числа и пострадавших в них людей снизилось на 13 и 14.5 процентов соответственно, при этом незначительно, на 1, 7 процента, увеличилось число погибших.

Количество ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей уменьшилось на два процента и составило 209 автоаварий. В них 52 человека погибли и 274 – получили различные травмы.

Из-за наездов на пешеходов в прошлом году совершено 354 дорожно-транспортных происшествия, что на 22,5 процента меньше, чем годом ранее. В них 46 человек погибли и 328 – получили различные травмы, что на 18 и 21,5 процентов меньше, чем в 2019 году соответственно.

В прошедшем году было зарегистрировано 184 автоаварии с участием несовершеннолетних, в которых 5 детей погибли и 168 – получили травмы. Почти половина детей и подростков пострадали по вине взрослых – они находились в качестве пассажиров автотранспорта.

В 2020 году сотрудники ГИБДД выявили 662958 правонарушений в области дорожного движения, в том числе 3475 случаев управления транспортом лицами, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от медицинского освидетельствования.

Кроме того, было выявлено 4077 случаев выезда на полосу встречного движения в случаях, запрещенных ПДД, 2455 нарушений требований сигнала светофора, 7062 случая непредоставления преимущества в движении пешеходам, 5760 нарушений ПДД пешими участниками движения.

В автоматическом режиме выявлено больше полмиллиона нарушений Правил дорожного движения.

Также в этот период дорожные полицейские выявили 12 464 случая грубого нарушения Правил дорожного движения, за совершение которых предусмотрено назначение наказания в виде лишения права управления ТС или административного ареста, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.