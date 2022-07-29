Участниками федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в 2022 году по решению Правительства РФ могут стать не только молодежь до 35 лет, женщины с детьми и россияне 50+, но и те, кто лишился работы или находится под угрозой увольнения. Обучение по программам Академии Ворлдскиллс Россия проходит по всей стране, сообщили в региональном управлении образования и науки.

В этом году в Липецкой области участниками проекта «Содействие занятости» по линии Ворлдскиллс станут более 600 человек. Они могут выбирать из 150 профессиональных программ. Например, научиться выполнять электромонтаж по современным технологиям, стать автомеханиками, сварщиками различных видов сварки, лаборантами химанализа, освоить веб-технологии и интернет-маркетинг. Свою квалификацию смогут повысить учителя, банковские сотрудники, медсестры и другие.

В сжатые сроки, от трех недель до трех месяцев, участники осваивают необходимые навыки, которые позволяют им начать работать и зарабатывать. Обучение ведется с упором на практику, более 70% учебного времени отводится практическим занятиям. Поэтому можно как повысить свою квалификацию, так и уверенно освоить новую профессию с нуля. Предварительно выбрать программу можно на сайте trud.worldskills.ru.

В проекте участвуют лучшие учебные организации регионов, которые прошли отбор в Академии Ворлдскиллс Россия, подтвердили свою оснащенность, квалификацию преподавателей и право преподавать по ее стандартам. В Липецкой области работают 15 центров обучения по программе «Содействие занятости» в 2022 году. Губернатор Игорь Артамонов отметил, что важнейшими ее задачами являются поиск работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных. «Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что это заинтересует липчан, откроет перед ними новые перспективы», – считает Игорь Артамонов.