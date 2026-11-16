Более 630 кг вторсырья собрали жители Долгоруковского округа за один день

В Долгоруково впервые прошла экологическая акция «Зелёный автобус». За день жители собрали более 630 кг отходов для переработки.

Больше всего сдали батареек — 340 кг. Также удалось собрать 180 кг пластика, 60 кг макулатуры, более 30 кг текстиля и 20 кг старой техники.«Зелёный автобус» сделал 12 остановок. К акции присоединились местные жители, школьники и трудовые коллективы. Волонтёры помогали принимать и сортировать вторсырьё. Все собранные отходы отправили на переработку в Липецк.

Акция была приурочена ко Всемирному дню вторичной переработки.

«Благодарю организаторов, волонтёров и всех участников акции. Такие проекты не только помогают сохранять окружающую среду, но и формируют ответственное отношение к месту, где мы живём. Важно, чтобы эта практика получила продолжение», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.