На единой онлайн-платформе продолжается голосование за объекты, которые благоустроят в следующем году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированному Президентом России. На выбор жителей региона представлено 50 пространств в Липецке, Ельце, Грязях, Задонске, Чаплыгине, Лебедяни, Усмани и Данкове.

Свой выбор сделали уже более 65 тысяч человек. В Липецке по количеству голосов на данный момент лидируют Сокольский парк, пешеходная зона в районе дома №40 на улице Катукова и пляж района ЛТЗ. В Ельце – зона отдыха в районе физкультурно-оздоровительного комплекса, а также игровая зона «Четыре сезона», в Данкове – спортивная площадка по улице Полевая, в Лебедяни – Базарная площадь. В Усмани, Чаплыгине, Грязях и Задонске жители активно голосуют за преображение скверов, расположенных в районе улиц Матросова, Л. Толстого, Гагарина и Запрудная соответственно.

«Жители региона активно участвуют в общероссийском голосовании, благодаря этому в первую очередь преображаются общественные пространства, которые наиболее востребованы. Итоги этого года не заставят долго ждать – территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в следующем году», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Поддержать можно только одно из представленных на платформе пространств. Сделать свой выбор могут граждане старше 14 лет. Проголосовать можно по 31 мая включительно на странице 48.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах.