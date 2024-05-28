Липецкая область входит в тройку субъектов по сумме средств, полученных в этом году по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Финансирование, выделенное региону в 2024 году, – почти 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Кремнёв на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Средства идут в том числе на строительство жилья на условиях социального найма. В частности, за последние пять лет в Липецкой области по программе построен 71 дом и две квартиры, из которых 15 домов переданы врачам и 7 – учителям. В 2024 году было запланировано возведение 53 домов. В конце прошлой недели Министерство сельского хозяйства РФ одобрило дополнительное финансирование на это направление. В результате только за 2024 год будет построено больше, чем за предыдущие пять лет.

По условиям программы, люди получают жилье на условиях найма и через пять лет могут выкупить его в собственность за 10% от стоимости, а через 10 лет — всего за 1%. «Это отличная возможность закрепить нужных специалистов. Необходимо продолжить эту работу, особенно по врачам и педагогам, и на следующий год увеличить количество заявок по данному направлению», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.