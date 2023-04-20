Победителями регионального этапа Всероссийского движения по профессиональному мастерству стали 77 липецких студентов и школьников по 66 компетенциям. Победителям вручили медали, грамоты и памятные призы. «Мы очень заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Областная власть будет поддерживать школьников, студентов и педагогов, которые обеспечивают высокие результаты», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

Чемпионат проходил с 3 по 19 апреля в Липецкой области на базе нескольких образовательных учреждений. Среди них: «Липецкий колледж индустрии сервиса», «Липецкий индустриально-строительный колледж», «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства», «Липецкий металлургический колледж», «Центр Дополнительного образования Липецкой области», Центр цифрового образования детей «1Т-куб», «Грязинский технический колледж», «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой», «Данковский агропромышленный техникум», «Усманский многопрофильный колледж».

Как отметила исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова, чемпионат по профессиональному мастерству показал высокий уровень подготовки участников. «Нам нужно обучать молодых специалистов так, чтобы они могли работать на наших современных предприятиях. Давать больше возможностей учиться и становиться лучше в своей работе. Победители чемпионата смогут пройти стажировку на предприятиях-партнерах», – сказала Инесса Шуйкова.

В соревнованиях приняли участие 307 студентов и 130 школьников из более 40 учебных заведений региона. Региональный этап чемпионата проходил при поддержке 74 организаций-партнеров. «Это первый год переформатирования конкурса, участников стало еще больше, количество талантливых и умелых детей увеличилось. Ребята продемонстрировали высокий уровень знаний и умений, и теперь мы уверены, что они достойно представят наш регион на всероссийском уровне», – отметил вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин.

С 11 по 15 сентября в Великом Новгороде пройдет финал Чемпионата высоких технологий, в котором выявят сильнейших по восьми новым и перспективным компетенциям. Финал по наиболее востребованным компетенциям состоится в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.