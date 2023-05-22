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«Ночь музеев» в Липецком областном краеведческом музее посетители более 700 липчан и гостей региона. Они приняли участие в экскурсиях, творческих мастер-классах, посмотрели выступление музыкальных и танцевальных коллективов.

Премьерой вечера стала новая экскурсия с использованием технологий дополненной реальности – с помощью VR-очков посетители могли совершить виртуальное путешествие по заповеднику «Галичья гора».

Наибольшее число зрителей привлекли площадки, где выступали представители молодежной современной культуры – перкуссионный дуэт «Pijon & Gorg» и брейк-данс коллектив See Ya Later, а также концерт классической музыки в исполнении воспитанников и педагогов липецких школ искусств. Целый ряд мероприятий был посвящен народной культуре. Изюминкой вечера стало выступление гусляра Николая Селиванова.

«В Ночь музеев липчане смогли не только бесплатно посетить выставки, но и стали участниками множества уникальных мероприятий. Работники культуры подошли к их подготовке с душой», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.