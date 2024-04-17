Победители десятого, юбилейного, Детского областного экологического форума получили награды в торжественной обстановке в Липецком государственном академическом театре драмы имени Льва Толстого. Всем участникам вручили в подарок сувениры и грамоты, а победителям – смартчасы. Кроме того, для гостей была подготовлена праздничная программа: химическое шоу, конкурсы, модные локации для фото, вокальные, цирковые, танцевальные номера, лазерное шоу и спектакль «Маленький принц» по сказке Антуана де Сент-Экзюпери.

Форум проходил на уровне образовательных учреждений на территории Липецкой области. В нем приняли участие более 700 человек со всего региона. Дети и их педагоги присылали работы по восьми номинациям: «Места отдыха у водоемов», «Экологическая тропа», «Внедрение раздельного сбора ТКО», «Сценарий экологического видеоролика», «Метод экологии», «Экобуклет», «Экология души», «Экоинновации». Юные экологи придумывали новые технологии, соревновались в творческом подходе к важным задачам вроде раздельного сбора отходов и расчисток берегов у водоемов, писали сочинения, снимали видео, рисовали, юморили и создавали экологические мемы, лепили и клеили.

«Природоохранная работа в формате интересных конкурсов и веселых массовых мероприятий – отличное решение для формирования экологической культуры у подрастающего поколения и воспитания бережного отношения к природе и ее богатствам», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.