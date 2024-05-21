Во всех категориях хозяйств Липецкой области содержится 30 тысяч пчелосемей. В 2023 году ими было выработано 705,2 тонны товарного мёда. 95% всего производства мёда в регионе приходится на долю личных подсобных хозяйств, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

В целях своевременного оповещения пчеловодов Липецкой области региональной общественной организацией «Союз пчеловодов» в мессенджере Telegram создана группа «Оповещение пчеловодов Липецкой области». Также информация о предстоящих обработках полей публикуется в районных печатных СМИ, объявления размещаются на стендах информации в сельских поселениях.

Что касается господдержки, то липецкие пчеловоды могут воспользоваться грантом «Агростартап», который выдается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В прошлом году четыре липецких пчеловода получили субсидию на развитие своих хозяйств. За пять лет действия нацпроекта на развитие пчеловодства было выдано 10 грантов «Агростартап» на общую сумму 20,7 млн рублей. Также один кооператив получил 2,5 млн рублей в качестве гранта на приобретение оборудования для увеличения производства мёда.

«Пчёлы приносят пользу не только тем, что производят мёд и другие продукты, которые использует человек. Они также опыляют сельхозкультуры, а это в свою очередь способствует увеличению урожаев, помогает развивать селекцию и семеноводство. Поэтому в Липецкой области с таким вниманием относятся к пчеловодам и стараются отвечать на их запросы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.