В регионе

Более 700 тысяч цветов украсят клумбы Липецка

2 минуты назад

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В конце апреля на клумбы Липецка высадят более 700 тысяч однолетних цветов и многолетних растений. Рассада уже подрастает в теплицах Липецкого Зеленхоза. В этом сезоне липчан и гостей города будут радовать новые сорта петунии, пеларгонии, остеоспермума, пентаса и других растений. Всего в городе цветами украсят более 10 тысяч квадратных метров клумб.

«Липецкая область преображается. Благоустройство общественных пространств, создание новых точек притяжения способствует дальнейшему развитию территорий и повышению комфортного проживания людей. Это одно из приоритетных направлений деятельности правительства области», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Первым делом в Липецке украсят центр: сначала проспект Победы, а затем цветник на Кольцевой.

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