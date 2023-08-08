лее семи тысяч липецких школьников нашли работу на каникулах с помощью службы занятости. Большинство работают в трудовых бригадах при школах. Они занимаются благоустройством прилегающих территорий, уборкой и мелким ремонтом помещений. Также школьники трудятся в общепите, торговле, спортшколах, муниципальных структурах.

«Работа подростков на каникулах – это прекрасная возможность попробовать свои силы в разных сферах, понять, что нравится больше, приобрести полезные навыки. И, конечно, это первый самостоятельный заработок, приятный момент самоутверждения, что очень важно для детей в этом возрасте. Поэтому мы будем продолжать создавать условия для того, чтобы все желающие подростки могли найти работу по душе в свободное время,» – отметила директор центра занятости Липецкой области Мария Маслакова.

По итогам 2022 года на работу были приняты около 8 тысяч девушек и юношей от 14 до 18 лет. В этом году центр занятости планирует трудоустроить девять тысяч несовершеннолетних. Для этого ведётся работа как с работодателями, так и с муниципалитетами. Самых активных школьников и лучших работодателей наградит губернатор Игорь Артамонов. Выявить победителей поможет конкурс «Каникулы с пользой», который с успехом стартовал в 2022 году и будет проведён в 2023 году.

«Человек труда – это человек успеха. Люди, которые с детства работают, начинают ценить труд своих близких, понимают, сколько труда нужно вложить, чтобы решить какую-то задачу, как распоряжаться финансами. И, как правило, такие люди идут дальше по жизни с этим знанием и часто добиваются успеха в разных сферах. Поэтому мы будем продолжать создавать условия для того, чтобы все желающие подростки могли найти работу по душе в свободное время», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.