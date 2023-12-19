Отделение Социального фонда России по Липецкой области перечислило работникам здравоохранения с начала года специальную социальную выплату на общую сумму более 500 млн рублей. Получателями данной меры поддержки стали 7452 медика региона.

Как пояснили в региональном отделении СФР, размер выплат зависит от должности работника и категории медицинского учреждения и составляет от 4500 до 18500 рублей в месяц. Самостоятельно обращаться за выплатой медикам не нужно. Она назначается на основании сведений, представленных медицинскими организациями.

С 1 января 2023 года специальную социальную выплату получают отдельные категории медицинских работников. Мера поддержки положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Медицинская организация при этом должна входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

По итогам каждого месяца медицинские организации формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение выплаты, и передают эту информацию в региональное Отделение СФР. Специальную социальную выплату назначают в течение семи рабочих дней со дня получения реестра. Средства перечисляются на банковский счет работника, реквизиты которого указаны в этом документе.

«Для решения кадрового вопроса в системе здравоохранения Липецкой области предпринимаются различные меры, в том числе финансовая поддержка специалистов. Это и разовая выплата «подъемных» медикам, и ежемесячная прибавка», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.