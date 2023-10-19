Новая мера поддержки для медиков – специальная социальная выплата появилась в Липецкой области в этом году. Она положена медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Сегодня ее получают 7329 медицинских работников региона. На обеспечение этих целей региональное Отделение СФР уже направило 428,7 млн рублей. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи в зависимости от квалификации медработника.

Работникам сферы здравоохранения самостоятельно за выплатой обращаться никуда не нужно. Каждый месяц медицинские организации формируют электронный реестр сотрудников, имеющих право на получение выплаты, и передают информацию в ОСФР по Липецкой области. В документе указан размер назначаемой доплаты, которая соответствует категории специалиста и данные, по которым она рассчитана. При определении размера выплаты за календарный месяц рассчитывается соотношение количества рабочих часов, определенных по норме и отработанных фактически. Отделение СФР по Липецкой области назначает выплату и переводит на карту или банковский счет медицинского работника в течение семи рабочих дней со дня получения такого реестра.

«В регионе проводится большая работа по стимулированию медицинских работников трудоустраиваться в государственные медучреждения. Это выплаты «подъемных», ежемесячные прибавки, помощь с жильем – предоставление помещений социального найма или компенсация расходов за найм и так далее. Положительные результаты есть: больницы укомплектовываются как за счет местных врачей и среднего персонала, так и за счет приезжих. До 100% еще далеко, так что продолжим работать в данном направлении», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.