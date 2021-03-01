Липчане всё чаще выбирают безналичный способ оплаты проезда в общественном транспорте. Как сообщили в региональном управлении дорог и транспорта, с 11 января совершено более 750 тысяч транзакций. Теперь же те, кто оплачивает поездки картами VISA, могут ещё и сэкономить – для них стоимость проезда составит 18 рублей.

Снижение стоимости билета временное. Акция будет действовать с 1 марта по 31 мая. Её инициатором стал ПАО Сбербанк совместно с платёжной системой VISA. Оплатить проезд со скидкой может клиент любого банка, просто приложив к терминалу бесконтактную банковскую карту VISA, смартфон или часы платежными сервисами ApplePay, SamsungPay и GooglePay, к которым привязана такая карта.

В управлении отмечают, что билет, пассажиры, воспользовавшиеся картой VISA, получат также с графой 21 рубль, хотя заплатят всего 18. Дело в том, что три рубля от стоимости поездки будет компенсировать платёжная система.

Для многих горожан, как они сами признаются, нововведения стали приятным сюрпризом. Так, липчанка Алина, сегодня, как обычно оплатила проезд с помощью мобильного телефона и удивилась, когда в приложении ей пришло уведомление о списании 18 рублей, вместо 21. Девушка, даже задала вопрос водителю автобуса, который пояснил ей о проведении акции на городских маршрутах.

Сейчас в областном центре новой системой оплаты оборудованы 429 автобусов – все муниципальные и 212 частных. В городском департаменте транспорта сообщают, что предприниматели не слишком активно устанавливают новое оборудование поэтому пока липчанам приходится испытывать неудобства.

К сожалению, примерно 30% частных перевозчиков до сих пор не оборудовали свой автопарк. Терминалами они обеспечены, теперь надеемся на понимание и участие бизнесменов, ведь мы стараемся для удобства горожан, – пояснил председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

«Опознать» автобусы, в которых установлено новое оборудование, можно с помощью специальных наклеек – они размещаются на входной двери. Специалисты обращают внимание пассажиров: если наклейка отсутствует, это означает, что в данном автобусе пока не настроена система оплаты проезда банковскими картами, несмотря на наличие терминала.