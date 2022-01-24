Крещенская ёлка добра прошла в Липецке. По традиции она стала финалом благотворительного марафона «Вместе делаем добро». В этом году участникам акции удалось собрать более восьми миллионов рублей, которые будут направлены на лечение и реабилитацию 67 тяжелобольных детей.

Праздник прошёл на площади Петра Великого в Липецке и объединил более 30 организаций, предпринимателей, блогеров, известных медийных персон, тысячи липчан и жителей других регионов. Для гостей выступили липецкие звезды: Александр Бородин, ТРИО «Забава», Евгения и Ольга Поляковы и другие. Зажигательный танец «Пингвины на льдине» исполнили ребята из народного инклюзивного театра «Параллели». Кроме того, для взрослых и детей работали аниматоры. Специальным гостем Крещенской ёлки добра стала полуфиналистка шоу «Голос» Татьяна Качурина, выступающая под псевдонимом MATANYA.

Гости Крещенской ёлки увидели трогательный ролик о детях, которым направили помощь. Более 85% подопечных фонда «Вместе делаем добро» имеют тяжёлые диагнозы ДЦП. Кроме того, в фонд обращаются с онкологией, сахарным диабетом, муковисцидозом. Как отмечают организаторы, все пожертвования в рамках марафона идут на меры, способные обеспечить положительную динамику здоровья больного ребёнка, значительно улучшить качество его жизни и спасти.

«Участники этого благотворительного марафона делают великое дело – спасают здоровье и жизни детей. Вселяет оптимизм тот факт, что с каждым готом желающих помочь в регионе становится больше. Мы приветствуем и поддерживаем такие инициативы», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

«Крещенская ёлка добра» проводится ежегодно благотворительным фондом «Вместе делаем добро» при поддержке администрации региона, липецкой мэрии и объединения «Больше, чем добро».