Отделение Социального фонда России по Липецкой области в этом году назначило ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет 8306 работающим мамам. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка застрахованного лица за последние два года перед наступлением декретного отпуска, сообщили в соцфонде.

Оформить отпуск по уходу за ребенком может не только мама, но и папа, а также другие работающие родственники малыша, которые фактически за ним ухаживают. Право на выплаты также сохраняется при трудоустройстве на неполный рабочий день либо работе на дому. Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, необходимо написать соответствующее заявление на работе. Раньше к нему нужно было приложить пакет документов, включая копию свидетельства о рождении малыша и справку о том, что другой родитель не получает пособие по уходу. Сегодня такие сведения предоставлять не нужно. Социальный фонд самостоятельно получает соответствующую информацию в рамках межведомственного взаимодействия.

В региональном отделении соцфонда уточнили, что время отпуска учитывается в стаж. За каждый год положено 1,8 пенсионного коэффициента при уходе за первым ребенком, 3,6 коэффициента – при уходе за вторым, 5,4 коэффициента – за третьим или четвертым ребенком.