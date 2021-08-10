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Более 800 книг получили в подарок липецкие библиотеки ко Дню малой родины

6 минут назад
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Акция «Книгодаритель» проходит в областном центре. Ко Дню малой родины муниципальные библиотеки получили в подарок более 800 книг. Среди них произведения известных липецких прозаиков, поэтов, эссеистов, сообщает региональное управление культуры и туризма.

Большое количество произведений посвящено любви к малой родине, к русской деревне, сельской природе. Есть издания с пейзажными зарисовками. Семьдесят книг с очерками известных писателей, статьями по вопросам литературы, интерпретациями исторических событий и легенд из прошлого Липецкого края подарила известная писательница, лауреат многих литературных премий Александра Тамбовская.

Развитие литературы и повышение доступности чтения – в числе важнейших задач для региональной власти, не раз отмечал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Подобные акции дают дополнительный импульс в этой работе. Особое внимание необходимо уделять молодёжи. Чтение книг должно снова войти в моду», – считает Игорь Артамонов.

Акция «Книгодаритель» продолжится до конца года. Липчане могут передать в дар книги любой библиотеке. Но они должны быть в хорошем состоянии и изданы в последние три года. Контакты библиотек можно найти на портале муниципальных библиотек

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