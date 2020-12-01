Более 800 пенсионеров в Липецкой области еще не перешли на «МИР»

В Липецкой области 832 человека – получателя выплат по линии ПФР – не перешли на карту «Мир», несмотря на то, что срок перевода всех пенсионеров на банковские карты национальной платежной системы истекает через месяц.

В соответствии с законодательством* с 1 января 2021 года кредитные организации обязаны зачислять пенсии и иные социальные выплаты на банковские счета клиентов, операции по которым осуществляются только с использованием карт «Мир». В связи с этим липчанам, получающим выплаты ПФР на банковские карты других платежных систем необходимо оформить «Мир».

Переходить на «Мир» не нужно только тем, кто не пользуется банковской картой и получает выплаты ПФР на счет банковского вклада (сберкнижку) либо через отделения почтовой связи.

Стоит отметить, что переход на карту «Мир» актуален не только для пенсионеров. Также с нового года перечисления денежных средств семьям, получающим ежемесячные выплаты из материнского (семейного) капитала, будут осуществляться только на карты платежной системы «Мир».

При смене реквизитов счета, необходимо предоставить актуальные данные в Пенсионный фонд. Для этого необходимо подать заявление в Личном кабинете на сайте ПФР www.es.pfrf.ru, на портале госуслуг www.gosuslugi.ru или направить по почте, также обратиться с заявлением можно в клиентскую службу ПФР. Если же номер счета остается прежним, то информировать ПФР о переходе не нужно.