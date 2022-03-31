В регионе

Более 800 школьников Задонского района прошли профориентацию

4 минуты назад
5 посмотрели

Читайте нас в

В этом году в проекте «Билет в будущее нацпроекта «Образование» успели поучаствовать все школы Задонского района. Платформа помогает школьникам 6-11 классов познакомиться со специальностями, которые можно получить в образовательных учреждениях Липецкой области, учит осознанно принимать решения.

Чаще всего о выборе профессионального пути задумывались девятиклассники. Ребят интересовала работа психолога, воспитателя детского сада, наноинженера, социолога. Самыми привлекательными оказались профессии дизайнера, IT-специалиста.

Ученикам предлагалось пройти интерактивный тест, отметив любимые предметы, личные качества, цели и ценности. После этого каждый получил рекомендации по спектру подходящих профессий. Полезными стали битесты — двойные тесты для родителей и подростков.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19