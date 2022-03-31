В этом году в проекте «Билет в будущее нацпроекта «Образование» успели поучаствовать все школы Задонского района. Платформа помогает школьникам 6-11 классов познакомиться со специальностями, которые можно получить в образовательных учреждениях Липецкой области, учит осознанно принимать решения.

Чаще всего о выборе профессионального пути задумывались девятиклассники. Ребят интересовала работа психолога, воспитателя детского сада, наноинженера, социолога. Самыми привлекательными оказались профессии дизайнера, IT-специалиста.

Ученикам предлагалось пройти интерактивный тест, отметив любимые предметы, личные качества, цели и ценности. После этого каждый получил рекомендации по спектру подходящих профессий. Полезными стали битесты — двойные тесты для родителей и подростков.