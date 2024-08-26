Более 800 тысяч рублей за капремонт оформили в рассрочку жители Липецкой области с начала 2024 года. Эта сумма больше прошлогодней в три раза.

Из 400 тысяч липчан хотя бы одна неоплаченная квитанция есть у 27 тысяч, сообщили в Фонде капремонта Липецкой области. Сумма задолженности в среднем – от пяти до семи тысяч рублей. За несвоевременную или неполную оплату взносов на капремонт начисляются пени. Участники СВО и их семьи штрафами не облагаются.

Рассрочку ФКР предоставляет сроком до года. Заявку можно оставить на сайте или на почте info@kapremont48.ru.

«Главное, чтобы жители были довольны проделанным ремонтом и качеством работ, а также, чтобы они всегда знали, как направить свои претензии и предложения в ответственные структуры. Именно к такой прозрачности мы стремимся — чтобы все было максимально открыто, понятно, и чтобы взаимодействие с жителями велось в режиме реального времени», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.