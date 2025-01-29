Сезон переработки сахарной свёклы завершился в Липецкой области. За весь сезон, который стартовал в 2024 году на месяц раньше, в июле, и завершился 23 января 2025 года, заводы приняли и переработали 5,1 млн тонн сладкого корнеплода. Сахарная свёкла поступала на заводы не только с липецких полей, но и из других регионов. Из свёклы урожая 2024 года выработано 821 тыс. тонн сахара и 263 тыс. тонн жома.

«Липецкая область занимает второе место в стране по производству сахара. Регион вырабатывает его значительно больше, чем необходимо для внутреннего потребления», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.