Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Липецкой области превышает прошлогодние показатели. По данным регионального управления сельского хозяйства, на сегодняшний день обмолочено более 158,5 тысячи гектаров. Собрана 831 тысяча тонн озимой пшеницы, гороха и ячменя.

Уборка озимой пшеницы ведётся во всех муниципалитетах. Её валовой сбор составил свыше 705 тысяч тонн. Урожайность выше прошлогодней – 54,4 центнера с гектара. В прошлом году на аналогичную дату она составляла 40,4 центнера с гектара. Больше всего с одного гектара собирают аграрии Долгоруковского района – в среднем по 60 центнеров.

Горох обмолачивают в 10 районах. Получено 16 тысяч тонн при урожайности 30,6 центнера с гектара. Это также выше показателя прошлого года (21,6 центнера с гектара). Самую высокую урожайность демонстрируют аграрии Чаплыгинского района – 44,5 центнера с гектара.

К уборке ячменя приступили аграрии 16 районов. Ими собрано более 103 тысяч тонн при урожайности 46,4 центнера с гектара (36,2 центнера с гектара в 2021 году).

Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать свыше 800 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Общая посевная площадь в текущем году составила 1,4 млн гектаров.

«Каждый год мы ждём от наших земледельцев хороших урожаев и поддерживаем аграриев в их нелёгком труде, и всегда наши ожидания оправдываются, потому что липецкие аграрии – большие профессионалы, а региональный АПК – современная, высокотехнологичная отрасль с передовыми технологиями и методиками», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.