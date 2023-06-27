Государственную социальную помощь на основании соцконтракта с начала 2023 года получили 2722 жителя Липецкой области. Из них 1589 человек получили поддержку на открытие своего дела или ведение личного подсобного хозяйства, 840 – на поиск работы и 293 – на преодоление трудной жизненной ситуации. На эти меры поддержки суммарно израсходовано более 607 млн рублей, сообщает управление социальной политики региона.

«Время показало, что социальный контракт – очень эффективная мера поддержки, позволившая многим ощутимо поправить свое положение. Люди становятся самозанятыми, оформляют ИП и открывают свои предприятия или получают новые профессии и трудоустраиваются туда, куда им хочется. Обязательно будем продолжать этот способ поддержки граждан, как успешную практику», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Соцконтракт на поиск работы подразумевает не только получение выплат в период действия соцконтракта. Также гражданин может получить от государства до 30 000 рублей на переобучение. Этой возможностью воспользовалась Александра Сафронова из Липецка. Учитель иностранных языков по образованию, после двух декретов подряд Александра поняла, что хотела бы работать в области психологии. Соцконтракт позволил ей получить квалификацию педагога-психолога.

С момента заключения соцконтракта Александра получает 13 005 рублей в качестве стимулирующей выплаты и стипендию 6502,5 рубля ежемесячно в течение всего периода обучения. Сейчас женщина уже готовится к выходу на работу в школу, где учатся двое ее детей. Ей также полагаются выплаты в размере 13 005 рублей в течение первых трёх месяцев после трудоустройства.