В отделение ПФР по Липецкой области продолжают поступать заявления на ежемесячные пособия малообеспеченным беременным женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности и родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно. Сегодня в регионе пособия уже получают 6 279 одиноких родителей на 7863 ребенка и 750 беременных женщин. Им направлено более 84 млн. рублей.

Подавляющее большинство семей (99%) направили в ОПФР электронные заявления через портал госуслуг.

Большинству семей не требуется представлять документы, подтверждающие их право на выплату. Пенсионный фонд запрашивает информацию самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, и тогда сроки рассмотрения могут занимать до 30 рабочих дней. Такой максимальный период будет установлен, если по истечении 10 рабочих дней, отведенных на рассмотрение заявления, от ведомств не поступит ответ на запрос Пенсионного фонда. В этом случае срок рассмотрения заявления продлевается ещё на 20 рабочих дней.

Напоминаем о том, что ежемесячная выплата может быть зачислена только на счет карты «Мир» или счет, не привязанный к карте. Перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, которая включает размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения. В Липецкой области он составляет 9945 руб.

В Липецкой области выплата семьям с одним родителем составит 5 107,50 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 10 215 рублей), а выплата беременной женщине – 5 371 рубль (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 10 742 рубля).