Электронные трудовые книжки сегодня используют 88 886 жителей Липецкой области. Возможность перехода на электронные трудовые книжки появилась у работающих граждан с 2020 года. Ее использование носит добровольный характер и происходит только с согласия работника. Исключения составляют впервые устроившиеся на работу с 2021 года. У них все сведения о периодах работы изначально ведутся сразу в электронном виде без оформления бумажной версии документа.

Как сообщили в Отделении СФР по Липецкой области, электронная трудовая книжка сохраняет весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной: персональные данные работника, включая СНИЛС; место работы; информацию о приеме, увольнении, приостановлении и возобновлении трудового договора, о переводе на другую должность; должность, структурное подразделение, квалификацию, специальность, профессию, вид выполняемой работы; причины прекращения трудового договора.

Сведения о трудовой деятельности липчанам всегда доступны в личном кабинете на портале Госуслуг. Документ заверен квалифицированной электронной подписью и имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия с подписью и печатью работодателя.

По всем возникшим вопросам сотрудники соцфонда готовы ответить про номеру телефона: 8 (800) 100-00-01. Также вся актуальная информация доступна в официальных аккаунтах в социальных сетях Отделения Социального фонда России по Липецкой области: VK, OK, Telegram.

«Сейчас большинство документов доступно липчанам в электронном виде. Это современный и удобный формат, который позволяет дистанционно решать многие вопросы при высокой степени сохранности и безопасности данных», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.