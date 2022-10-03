Проект «Активное долголетие» реализуется во всех районах Липецкой области и объединяет уже 9242 участника. Они бесплатно посещают занятия по оздоровительной гимнастике, йоге, плаванию; участвуют в ансамблях и выступают со сцены; изучают иностранные языки, повышают уровень компьютерной грамотности; ходят в турпоходы, создают мастерские. Многие люди пожилого возраста на волонтерских началах с энтузиазмом учат других тому, что умеют сами.

«Старшее поколение – это наше достояние. Мы заботимся о людях серебряного возраста, стремимся создавать условия для их комфортной и активной жизни», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«С выходом на пенсию меняются приоритеты, потребности. Для людей, которые всю жизнь проработали на благо общества, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе, мы создаем возможности, благодаря которым любой пожилой человек сможет получить помощь, реализовать свой потенциал и иногда даже мечту. В Липецкой области живут более 300 тысяч людей пенсионного возраста. У всех разные ситуации, но все возможные варианты мы учитываем, чтобы в нашем регионе было комфортно и тем, кто нуждается в стационарном обслуживании, и тем, кому нужна помощь и уход на дому, и тем, кто чувствует в себе силы жить яркой жизнью», — говорит начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

Кроме этого, пенсионеры могут принять участие в федеральном проекте «Содействие занятости» — для них доступно профессиональное обучение или переобучение. Также пенсионеры могут пройти бесплатное профобучение или переобучение в рамках региональной программы, в том числе по образовательным сертификатам.