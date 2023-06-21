Ультразвуковая система помогла медикам Хлевенского района провести больше 9 тысяч исследований. Отечественное оборудование стоимостью около 4 млн рублей было закуплено в районную больницу в августе 2021 года по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, УЗИ-аппарат – универсальный. Он помогает исследовать сердце, сосуды, внутренние органы взрослых, детей, им уже пользуются при скринингах беременных.

Главное преимущество аппарата – его датчики, частота кадров и качество получаемого изображения. Он прост и удобен в работе, помогает выявить болезнь на ранней стадии и поставить диагноз.

«Мы понимаем, что потребности населения в качественной медицинской помощи растут. А система оказания этой помощи должна быть максимально клиентоцентричной. Модернизация первичного звена здравоохранения помогает, прежде всего, в профилактике заболеваемости. Она, как и охрана здоровья жителей региона, – в числе приоритетных направлений деятельности органов власти», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения помогает сделать доступной и качественной медицинскую помощь, в том числе в сельской местности и малых городах. Поликлиники и стационары благодаря ей оснащаются новейшим оборудованием, обеспечивается транспортная доступность медицинских учреждений. Ведется работа по устранению дефицита кадров, повышается квалификация медицинских работников.