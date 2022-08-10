Сельхозпроизводители Липецкой области почти все подключились к федеральной системе прослеживаемости зерна, регистрацию прошли более 90% агропредприятий. «Чтобы соответствовать вызовам времени, нам сейчас важно, поддерживая высокотехнологичный уровень развития сельского хозяйства, постоянно повышать качество производимых продуктов питания. На решение этой задачи и направлена наша работа в сфере АПК», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, эта система дает возможность получать данные государственного мониторинга о потребительских свойствах зерна, которые необходимы для дальнейшей реализации продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках. Также с ее помощью можно проследить путь зерна и продуктов его переработки от поля до конечного потребителя.

Активная работа по подготовке к внедрению ФГИС «Зерно» началась в регионе еще в январе этого года. Тогда представители федеральных и областных органов власти, муниципальных районов и региональных производителей зерна собрались, чтобы обсудить детали внедрения системы и проблемы, которые могут возникнуть. Тестовая регистрация пользователей была запущена с 1 февраля 2022 года. В начале марта уже более 100 сельскохозяйственных предприятий и других пользователей Липецкой области зарегистрировались в системе.

С 1 июля началась добровольная регистрация и внесение пользователями данных о партиях зерна в федеральной системе. «По состоянию на 8 августа текущего года 435 из 465 сельхозтоваропроизводителей Липецкой области уже зарегистрировались в системе, – рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – 15 организаций начали работать во ФГИС «Зерно» с документами. Это любые операции с зерном и продуктами, полученными в ходе его переработки, будь то перевозка, торговля, отгрузка и приемка. С помощью системы сформировано 244 партии. И работа продолжается». По словам Олега Долгих, в регионе регулярно проводятся семинары, в том числе выездные, для участников зернового рынка. Проработан вопрос об оказании содействия представителям сельхозтоваропроизводителей в процедуре регистрации в системе ФГИС «Зерно» при обращении в МФЦ. Уже 1 сентября регистрация в системе станет обязательной.