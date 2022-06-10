Капитальный ремонт в 94 различных учреждениях региона проведут в этом году благодаря государственной программе «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ». Где необходимо заменят окна и двери, системы электро- и теплоснабжения, выполнят ремонт кровли и помещений. В список вошли школы, детские сады, библиотеки и другие социальные объекты. На большинстве из них работы уже стартовали.

Так, в Усманском районе капремонт запланирован в 16 учреждениях. Среди них – усманская библиотека, здание которой было построено в 1987 году и ни разу капитально не ремонтировалось. Работы по его преображению уже стартовали. Согласно разработанному дизайн-проекту на первом этаже для взрослых посетителей библиотеки обустроят рабочую зону с цифровым мультимедийным оборудованием, музыкальной гостиной, изостудией и библиокафе. На втором этаже расположат библиотечные зоны для дошкольников, детей младшего, среднего и старшего возраста, а также театральную зону и конференц-зал.

Ждет капитальный ремонт и два учреждения Добровского района – спортивный зал школы в селе Крутое и здание клуба в селе Волчье. Работы в последнем уже завершаются, они выполнены на 95%. Здесь подрядчик заменил окна, полы и потолки, а также системы электро-, тепло- и водоснабжения. В планах – обустройство зала клуба необходимым оборудованием. Работы во всех учреждениях должны завершить до конца года. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 1 млрд рублей.

«Ежегодно мы выделяем средства на ремонт социальных учреждений и улучшение их материально-технической базы. Наши школы, детские сады, библиотеки становятся комфортнее, что положительно влияет на качество жизни населения», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.