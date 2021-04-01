По всей стране продолжается масштабная работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данных об объектах культурного наследия. В 2020 году специалисты Росреестра и Федеральной кадастровой палаты Росреестра включили в ЕГРН более 35 тысяч сведений об объектах, представляющих историческую и культурную ценность для нашей страны.

В минувшем году госреестр недвижимости пополнился сведениями о 18,9 тыс. объектов культурного наследия, 13 тыс. границ территорий объектов культурного наследия и 3,3 тыс. зон охраны объектов культурного наследия. Всего в ЕГРН содержится более 76 тыс. сведений о памятниках истории и культуры народов России, более 43 тыс. границ территорий объектов культурного наследия и 11,4 тыс. зон их охраны.

«Объекты культурного наследия представляют особую историческую ценность не только для жителей регионов, в которых они находятся, но и для всего населения Российской Федерации. Они являются неотъемлемой частью культурного наследия и подлежат защите с целью их сохранения для будущих поколений. Поэтому одной из важнейших задач является государственная охрана этих объектов, их учет и сохранность», – прокомментировал и.о. начальника Управления по связям с общественностью Федеральной кадастровой палаты Росреестра Евгений Мохин.

В 2020 году в госреестр было внесено 92 границы территорий объектов культурного наследия, расположенных в Липецкой области. В их числе территории объектов культурного наследия федерального и регионального значения: Поселение Аргамач-Пальна Елецкого района, Здание женской гимназии в Задонском районе, Церковь Успения 1831 г. и 2-х этажный дом купцов Поповых XIX в. в Чаплыгинском районе.

Всего в ЕГРН содержатся сведения о 356 объектах культурного наследия (памятники, церкви, жилые дома, и даже дом презрения, корпус братских келий, ризница), о 286 границах территорий объектов культурного наследия и о 5 зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных в Липецкой области.

Единый государственный реестр недвижимости ежегодно пополняется сведениями об объектах, возраст которых исчисляется сотнями лет. Своевременное внесение полных и достоверных сведений о таких объектах позволяет предотвратить нарушение законодательства при планировании застройки территорий и предоставлении земельных участков органами местного самоуправления.

Эксперты отмечают, что зачастую в исторических зданиях могут располагаться офисные помещения, банки, кафе, магазины и т.д. Арендаторы таких помещений должны соблюдать ряд требований по сохранению облика используемого объекта, установленных в охранном обязательстве. Немаловажную роль в этом процессе играет наличие в ЕГРН полных и достоверных сведений о нём.

Оперативно проверить, входит ли конкретный земельный участок в зону охраны или защитную зону объекта культурного наследия можно с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» (pkk.rosreestr.ru). Общедоступные сведения об объектах недвижимости можно получить, заказав выписку из ЕГРН через онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты (spv.kadastr.ru) или на официальном сайте (rosreestr.gov.ru ) Росреестра. Такой документ является источником достоверной и объективной информации о недвижимости и имеет юридическую силу, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Липецкой области.