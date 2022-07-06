В регионе

Более 900 тонн садовой земляники уже собрали в Липецкой области

8 часов назад
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3197801 22.09.2017 Урожай клубники в крестьянско-фермерском хозяйстве С. В. Шмолдаев Краснодарского края. Виталий Тимкив / РИА Новости

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Садовую землянику в промышленных масштабах собирают в трех хозяйствах Липецкой области. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, на начало текущей недели получено 920 тонн. И если в Лебедянском районе сбор сладкой ягоды в самом разгаре, то в Усманском – уже подходит к завершению. «Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Уборочная площадь под садовой земляникой в регионе составляет почти 130 гектаров. «Около половины объема ягод, собранных в области, поступает на усманский завод по переработке и шоковой заморозке ягод и фруктов, – рассказал начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. – Остальная садовая земляника в свежем виде отправляется на прилавки области, а также в Москву».

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