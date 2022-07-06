Садовую землянику в промышленных масштабах собирают в трех хозяйствах Липецкой области. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, на начало текущей недели получено 920 тонн. И если в Лебедянском районе сбор сладкой ягоды в самом разгаре, то в Усманском – уже подходит к завершению. «Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Уборочная площадь под садовой земляникой в регионе составляет почти 130 гектаров. «Около половины объема ягод, собранных в области, поступает на усманский завод по переработке и шоковой заморозке ягод и фруктов, – рассказал начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. – Остальная садовая земляника в свежем виде отправляется на прилавки области, а также в Москву».