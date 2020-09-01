Более 93 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали липецкие аграрии с начала года

Липецкие аграрии с начала 2020-го собрали более 93 тыс. тонн овощей закрытого грунта. Это на 36% больше, чем годом ранее, когда было получено 68,4 тыс. тонн. Большая часть собранной продукции приходится на огурцы – 53,6 тыс. тонн, томатов выращено 39,1 тыс. тонн. Также получено 294 тонны баклажанов.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – У области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами».

Липецкая область остается лидером в России по сбору овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания. Сбор овощей в регионе ведут четыре тепличных комплекса в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах.

«В Липецкой области сложился кластер по производству овощей закрытого грунта, в который входят завод тепличных конструкций, теплицы, оптово-распределительный центр, – отметил первый заместитель главы региона Николай Тагинцев. – В ближайшие годы планируется построить еще 70 гектаров теплиц и довести объем производства овощей в закрытом грунте до 220 тысяч тонн».

Также липецкие аграрии ведут сбор овощей открытого грунта. В основном это лук, морковь, кабачки, а также томаты, огурцы и чеснок. В этом году предстоит убрать 509 гектаров. На 1 сентября овощи собраны с 14 % площадей, получено 1,8 тыс. тонн.