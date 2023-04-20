Липецкие сельхозкооперативы получат более 97 млн рублей господдержки на закупку сельхозпродукции у членов кооператива, на приобретение сельхозтехники, оборудования и на приобретение имущества для членов кооператива.

Уже в конце апреля сельскохозяйственные потребительские кооперативы Липецкой области получат первую часть господдержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это будут субсидии на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива и закупку овощей открытого грунта, картофеля, молока и мяса у самозанятых граждан, которые ведут личные подсобные хозяйства, но не являются членами этого кооператива. По итогам отбора, который прошёл в апреле этого года, 17 сельхозкооперативов из 10 районов получат от 36 тысяч до 7,2 млн. рублей. Всего на это направление предусмотрено 28,8 млн рублей.

В 2022 году объем закупленной кооперативами сельскохозяйственной продукции составил 9,2 млрд. руб. (прирост 18 % к уровню 2021 года), объем производства пищевой продукции составил 8,7 млрд. руб. (прирост 47 % к уровню 2021 года). В структуре закупленной сельскохозяйственной продукции объем продукции личных подсобных хозяйств составил 1,4 млрд руб. (15 %).

«Сельскохозяйственные кооперативы выполняют несколько важных экономических и социальных задач. Они обеспечивают селян рабочими местами и доходами, кроме того, их продукция – существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Регион уже пятый год участвует в реализации мероприятий по поддержке развития кооперации в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», способствующего достижению целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2023 году объем господдержки, предоставленной сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках данного регионального проекта, составит 97 млн рублей.