По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой области, в теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 97,1 тысячи тонн овощей и зеленых культур. Это на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было получено 78,2 тысячи тонн.

«Производство овощей защищенного грунта в регионе мы будем увеличивать, и постепенно высококачественная местная продукция должна вытеснить с наших прилавков импортную, – уверен глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Перед аграрным сектором экономики региона стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям Липецкой области».

На 13 июля урожай тепличных огурцов составил 48,9 тысячи тонн, томатов – 48,1 тысячи тонн. Также собрана 731 тысяча штук салатов. Эту культуру липецкие аграрии начали выращивать в этом году.

«Несмотря на то, что регион уже не первый год занимает лидирующие позиции в стране по производству тепличных овощей, липецкие аграрии продолжают увеличивать их сбор и расширять ассортимент», – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.

Тепличное овощеводство – один из наиболее активно развивающихся сегментов растениеводства в нашей стране. Благодаря использованию высокопродуктивных сортов и современных технологий выращивания предприятия отрасли ежегодно повышают уровень самообеспеченности внутреннего рынка свежей овощной продукцией. Минсельхоз России ожидает сохранения положительной динамики производства по итогам текущего года, по прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит 1,4 млн тонн.