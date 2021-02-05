В феврале этого года в г. Ельце сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области по подозрению в причастности к незаконному сбыту героина задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Мужчина нелегально находился на территории нашей страны.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, при проведении личного досмотра у подозреваемого обнаружено и изъято 62 свёртка с наркотиками, расфасованными и готовыми к сбыту. В дальнейшем, в результате проведения обыска на съёмной квартире злоумышленника были изъяты запрещённые вещества, как в расфасованном, так и в не расфасованном виде, весы и упаковочный материал. Общий вес изъятых наркотиков составил более 2 кг.

Установлено, что задержанный осуществлял расфасовку крупных партий наркотических средств, а также их реализацию на территории трёх субъектов Центрального федерального округа – Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, задержанный будет привлечен к отвественности за нарушение миграционного законодательства. Всего с начала 2021 года сотрудниками УМВД России по Липецкой области задержаны 8 иностранных граждан из государств ближнего зарубежья, у которых изъято более 4-х кг запрещенных веществ растительного и синтетического происхождения.