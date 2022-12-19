Более 1 млрд рублей направлено в Липецкой области на нужды СВО. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в ходе пресс-конференции по подведению итогов 2022 года. В основном это средства резервного фонда и бизнеса.

300 млн рублей областных и внебюджетных средств пошли на доукомплектование бойцов, 265 млн рублей – на выплаты мобилизованным, 600 млн – на гуманитарную помощь Донбассу. Для липецких военнослужащих собрано и отправлено 250 тонн гуманитарного груза.

Большая помощь оказана семьям мобилизованных липчан. Органами соцзащиты и главами муниципалитетов отработано 7,5 тысячи заявок. Штабом «Своих не бросаем» – четыре тысячи обращений. Основные вопросы касаются бытовой и медицинской помощи, ĸредитных обязательств. «Регулярно встречаюсь с родственниками, звоню семьям – проверяю, как ведётся с ними работа», – сообщил Игорь Артамонов.

Также губернатор рассказал, как Липецкая область помогает восстанавливать Володарский район и Мариуполь. Под контролем липецкого ФКР строители восстанавливают 24 многоэтажки, школу, детский сад и лицей. Учебные заведения планируют подготовить к 1 сентября 2023 года.