Весной на клумбы Липецка высадят более миллиона однолетних цветов и около 10 тысяч многолетних растений. Рассада уже подрастает. В конце марта её пикируют в более крупные кассеты и оставят в теплицах до момента высадки, сообщает пресс-служба липецкой мэрии.

Чтобы клумбы областного центра весь сезон оставались опрятными и привлекательными, специалисты умело комбинируют по времени цветения высадку однолетних и многолетних растений. Так, для украшения вдоль трасс и широких проспектов выбирают растения-одногодки: их яркость заметна даже проезжающим в транспорте. Срок цветения – почти полгода. В этом сезоне липчан и гостей города будут радовать петуния, агератум, львиный зев, целозия, колеус и другие цветы.

Многолетние растения цветут не так долго, но обладают красивой декоративной листвой. Их высаживают в парках, скверах и в других общественных пространствах. В этом году городские территории, в числе которых парк «Европейский», украсят кровохлебка, лаванда, эхинацея, злаки, бадан, пеннисетум, котовник, гейхера, астра кустарниковая и очиток.

«Мы подбираем и высаживаем растения так, чтобы на городских клумбах попеременно распускались сначала одни виды, затем другие. Это кропотливая работа: нужно учитывать время и сроки цветения, оттенки и композиции в целом. Благодаря такому грамотному оформлению, общественные пространства Липецка выглядят живописно, ухоженно и гармонично», – подчеркнули в «Зеленхозе».