Липецкие одиннадцатиклассники сегодня пишут ЕГЭ по профильной математике. В Липецкой области этот предмет для сдачи выбрали 2939 выпускников из 5000. Базовую математику в 2021 году отменили. Этот предмет снова станет обязательным для получения аттестата с 2022 года, уточнили в управлении образования и науки региона.

«Профильная математика – один из самых популярных предметов по выбору у липецких школьников. Результаты экзамена необходимы для поступления на технические, инженерные и экономические специальности. При этом для поступления в вузы нужно набрать минимум 39 баллов», – рассказал директор Центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой области Сергей Жданов.

Для сдачи ЕГЭ в регионе организовано 28 пунктов проведения экзамена, один из них открылся на дому для участника с ограниченными возможностями здоровья. Во всех ППЭ будут соблюдены меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. За проведением экзаменов будут следить общественные и онлайн-наблюдатели.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из двух частей и включает 19 заданий. Экзамен длится 3 часа 55 минут. Результаты участники экзамена узнают не позднее 23 июня. Следующий ЕГЭ состоится 11 июня, выпускники продемонстрируют знания по истории и физике.