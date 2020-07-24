Более пяти миллионов рублей на добрые дела получат волонтёры Липецкой области

Проекты волонтёров из Липецкой области победили во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Всего было 68 участников из разных регионов России. В число победителей вошли 39 волонтёрских практик, в том числе и липецкие. На реализацию своих идей добровольцы нашего региона получат в общей сложности более пяти миллионов рублей.

Федеральную поддержку получила практика «Комплексная программа развития добровольчества (волонтёрства) в Липецкой области», направленная на создание благоприятных условий для развития добровольчества и повышение уровня вовлечённости населения в волонтёрскую деятельность.

Также в числе лучших проект «Движение юных защитников леса», созданный региональным Центром дополнительного образования «ЭкоМир» и проект «Ресурсный центр по обучению добровольцев поиску пропавших людей», автором которого является региональная общественная организация «Добровольная народная казачья дружина Липецкой области «ПАТРУЛЬ», занимающаяся охраной общественного порядка, поисковой работой и волонтёрской деятельностью.

Важность развития волонтёрства и необходимость поддержки добровольцев неоднократно подчёркивал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Активных и неравнодушных людей в Липецкой области много, – отмечает руководитель региона. – Это те, кто хочет изменить мир вокруг себя, сделать его лучше. И делают они это бескорыстно. А мы обязательно будем помогать им и дальше дарить такое нужное этому миру добро».

Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». В 2020 году основной фокус внимания был сосредоточен на социальных проектах, которые реализуются благодаря помощи добровольцев и приносят пользу людям. По мнению экспертов конкурса, именно это даст толчок развитию добровольчества на качественно новом уровне.