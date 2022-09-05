Во исполнение решений Президента Российской Федерации В.В Путина и министра обороны Российской Федерации С.К Шойгу правительство и районы Липецкой области провели работу по формированию именного артиллерийского гаубичного дивизиона для участия в специальной военной операции на территории Украины. Об этом на еженедельном оперативном совещании губернатора доложил его первый заместитель Александр Рябченко.

«На 100% дивизион укомплектован рядовым составом из жителей Липецкой области, идет формирование офицерского состава. Правительство области, политические партии, Союз Строителей области, региональное отделение Союза женщин помогают обеспечить земляков всем необходимым. Подготовлено и направлено свыше пяти тонн гуманитарной помощи для нашего дивизиона. Мы постоянно на связи с командиром дивизиона, решаем все вопросы и учитываем их пожелания», — рассказал Александр Рябченко.

В целях социальной поддержки заключившим контракт о прохождении военной службы в таких подразделениях назначены выплаты в размере 100 тысяч рублей. Игорь Артамонов также поддержал предложение вице-губернатора поощрить жителей области, которые оказывают гуманитарную помощь.

«Необходимо отметить благодарностями тех, кто активно помогает собирать необходимые вещи для солдат Липецкого дивизиона», — подчеркнул Игорь Артамонов.