Больше семи тысяч человек обратились в службу занятости Липецкой области с начала года. Более пяти тысяч человекиз них уже трудоустроены. Они нашли работу в течение десяти дней.

Большинство соискателей – люди в возрасте от 34 до 40 лет. На каждого незанятого жителя Липецкой области в регионе приходится по три вакансии. При этом на большинстве предприятий требуются специалисты рабочих профессий. Важнейший вопрос – уровень оплаты труда. В службе занятости ввели сервис «Эффективная вакансия», который стимулирует работодателей предлагать людям более высокие зарплаты.

«Когда человек приходит к нам за трудоустройством по какой-то конкретной специальности, то мы ему предлагаем, как правило, 5-7 различных работодателей. При этом он одновременно увидит уровень заработной платы, увидит определенный социальный пакет. И каждый из работодателей понимает, что, естественно, каждый из ищущих работу будет сравнивать. Работая по этой схеме, нам удалось – эта работа была начата ещё в прошлом году – увеличить среднюю сумму по размещаемым вакансиям на 20 процентов», – отметила вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова.

В 2021 году наша область вошла в число 17 пилотных субъектов России, где стартовал проект по комплексной модернизации службы занятости. Он предполагает одновременное обновление всей сети центров занятости, внедрение новых сервисов и комплексов услуг для граждан и работодателей, которые можно получить как при личном визите в службу занятости, так и дистанционно. С начала года уже открылось трёх модернизированных центров занятости в бренде «Работа России».

«Изменения в службе занятости региона видны невооруженным глазом. Отделения выглядят современно. В них комфортно находиться. Но главное – оказывается помощь на принципиально новом уровне. Область заинтересована в том, чтобы жители трудоспособного возраста находили работу и получали достойный заработок. Модернизация службы занятости в первую очередь направлена именно на это», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.