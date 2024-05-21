В севе яровых культур в рамках весенней кампании в Липецкой области задействованы 5 203 трактора: на 191 больше, чем в 2023 году. С января по апрель 2024 года аграрии закупили 111 единиц новой техники на сумму 1,1 миллиарда рублей.

Весенняя посевная кампания завершается. Яровыми занято 895 тысяч гектаров полей. Это 84% от площадей, отведённых под эти культуры в этом году. Всего яровые разместят на 1, 1 миллиона гектаров.

«Агропромышленный комплекс — один из наиболее технологичных и инновационных секторов экономики региона. События последних недель доказали: наши сельхозпроизводители готовы к любым вызовам. Думаю, в этом году мы также можем рассчитывать на рекордные показатели при сборе урожая отдельных культур», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.