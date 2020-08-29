Более семидесяти портфелей уже обрели своих хозяев в Добринском районе в рамках акции “Семья – семье”

В Добринском районе продолжается ежегодная благотворительная акция «Семья – семье», в ходе которой оказывается помощь малообеспеченным и многодетным семьям, имеющим детей школьного возраста. Одним из первых школьный ранец, заполненный всем необходимым, получил Степан Колодезнев из села Талицкий Чамлык.

Из-за коронавируса массовое вручение портфелей было отложено. В течение второй половины августа дети вместе с родителями по очереди прибывали в районный центр, где получали все необходимое перед Днем знаний.

– Когда мне позвонили из Добринки и попросили подъехать в районную администрацию, – говорит жительница Талицкого Чамлыка, многодетная мама Анна Колодезнева, – собирались недолго. Сын был готов раньше меня. Ему не терпелось получить подарок.

Мама Степана тоже из многодетной семьи, и в свое время так же, как и он, перед первым сентября примеряла новые ранцы, а также другие обновки. Акцию «Семья-семье» считает очень нужной, а то, что собирается добрыми людьми для детей, весьма необходимым. Да и для скромного семейного бюджета подобная помощь не бывает лишней.

Маленького гостя и его маму радушно встретил глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий. Степан сразу рассказал, что умеет без запинки считать до двухсот, знает буквы. Писать и считать пока не умеет, но этому научат в школе. Куда он, к слову, собирается с превеликой охотой. Мальчика в первый класс проводят его два младших братика. Подарок порадовал будущего школяра.

– Ух, здорово! С динозавриком! – так оценил он внешний вид новенького ранца.

– В таком нельзя приносить плохие оценки, – с улыбкой сказал ему глава муниципалитета, – будь внимательным на уроках, слушай учителя, и старайся. Уверен, у тебя все получится!

Будущий первоклассник дал обещание быть примерным учеником.

Как рассказали специалисты районного Центра социальной защиты населения, более семидесяти портфелей, наполненные всем необходимым для учебы, уже обрели своих хозяев. Участие в акции «Семья-семье» принимают трудовые коллективы добринских предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, рядовые неравнодушные граждане. Помимо портфелей с канцелярскими принадлежностями, дети из многодетных и малообеспеченных семей получают спортивные костюмы, обувь, школьную форму. Список благотворителей довольно широк. И он может быть продлен.

…А Степан Колодезнев в этот день покидал районную администрацию с улыбкой на лице и ранцем за плечами. Но на этом акция «Семья – семье» не завершилась. Она продолжится до 30 сентября. У каждого из нас есть еще возможность сделать кого-то из ребятни счастливым…