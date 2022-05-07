В Липецкой области более шести тысяч ветеранов Великой Отечественной войны встретят день Победы, сообщает региональное управление социальной политики. Среди них 203 участника Великой Отечественной войны и 916 вдов погибших, умерших фронтовиков, 225 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 32 человека, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 4882 труженика тыла. Ветеранов, проживающих в Елецком доме-интернате, сегодня поздравила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

Под опекой работников стационара – одиннадцать ветеранов. Все труженицы тыла. Всего в Липецкой области социальные услуги предоставляются 854 ветеранам войны, из них 36 проживают в домах-интернатах, 818 человек обслуживается на дому. Бесплатное социальное обслуживание предусмотрено для одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников фашизма.

К 77-й годовщине Победы всем ветеранам от имени главы администрации области Липецкой области Игоря Артамонова направлены поздравления. Из средств областного бюджета выделена материальная помощь на сумму 10,6 миллиона рублей. По линии Пенсионного фонда России ежегодно инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплачивается 10 тысяч рублей.

«Забота о социальном и духовном благополучии пожилых жителей региона всегда была и остается первоочередной задачей региональной власти, – подчеркивает Игорь Артамонов. – Наше глубокое уважение и благодарность – в повседневной помощи и поддержке людям старшего поколения, ветеранам войны. Мы должны сделать их жизнь легче, принести радость и добро в каждый новый мирный день».

В Липецкой области реализуются меры социальной поддержки ветеранов предусмотренные как законодательством России, так и законодательством области. Это ежемесячная денежная выплата, льготы по оплате ЖКУ, льготный проезд в общественном транспорте в городском и пригородном сообщении с оплатой 50-процентной стоимости.