Профилактические занятия для них подготовили специалисты областного Центра дополнительного образования.

В областном детском оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клен» для детей, прибывших в регион из ДНР и ЛНР обучающие занятия по основам транспортной культуры провели специалисты региональной «Лаборатории безопасности». Эта специализированная Лаборатория действует на базе Центра дополнительного образования Липецкой области и совместно с Госавтоинспекцией занимается обучением детей основам дорожной безопасности.

Донбасских детей сразу привлек ярко-оранжевый микроавтобус «Лаборатории безопасности», еще больше их заинтересовало специальное оборудование, используемое для проведения обучающих занятий. Стоит отметить, что вместе со школьниками в мероприятии приняли участие и их родители. В занятии были задействованы свыше ста детей.

Мероприятие проводилось в форме занимательной игры, ее участники повторили основные знаки дорожного движения, примерили на себя роль водителя, пешехода, велосипедиста и разобрали дорожные ловушки. В итоге — и взрослые, и дети зарядились отличным настроением.

По доброй традиции занятие завершилось вручение подарков — световозвращающих жилетов для младших школьников и брошюр по Правилам дорожного движения. Чтобы ребята почувствовали себя настоящими поборниками дорожной безопасности, педагоги разрешили самым активным участникам занятия посидеть за рулём яркого автомобиля «Лаборатории безопасности».

-Мы уверены, что такое занятие не только поможет беженцам лучше адаптироваться в новом месте, но и поможет в освоении дорожной грамоты,- отметили организаторы мероприятия.