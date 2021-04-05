Более 240 общественных пространств и 130 дворов в городах и сёлах Липецкой области преобразились в 2019-2020 годах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году планируется благоустроство 109 общественных пространств. Продолжится преображение парков в городах Грязи, Данков, Усмань, Липецк и Елец, сообщает региональное управление ЖКХ.

К примеру, в Задонске появится многофункциональный стадион. Универсальный спорткомплекс под открытым небом начали строить по просьбе местных жителей. Он расположится в густонаселённом микрорайоне на территории бывшего стадиона на улице Труда. На новом стадионе установят тренажёры, оборудуют площадки для баскетбола, волейбола, можно будет сыграть в мини-футбол и настольный теннис. Для детворы появится площадка с качелями, песочницей, игровым комплексом.

Уже с 26 апреля по 30 мая жители Липецкой области на сайте za.gorodsreda.ru смогут выбрать ту территорию, которая должна быть благоустроена в следующем году. На общероссийской платформе для онлайн-голосования наш регион представит более 50 общественных территорий.

«Надеюсь, что жители региона активно включатся в рейтинговое голосование и решат, что им необходимо. Территории, которые наберут максимум голосов, будут благоустроены в первую очередь», – прокомментировал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.