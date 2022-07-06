С начала реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Липецкой области обновили около тысячи крыш.

В 2022 году данный вид работ предусмотрен в 67 многоквартирных домах. Подрядные организации обновят 37 «скатных» кровель с применением профнастила, 30 «плоских» кровель с применением рулонного наплавляемого материала. Общая стоимость работ — порядка 600 млн. руб.

В данный момент в девяти многоэтажках ремонт крыш уже выполнен, в 17-ти – активно ведется.

Половина многоэтажек, где будут обновлены крыши в 2022 году, находится в Липецке, остальные – в районах области. К примеру, в Лебедяни, по ул. Советской, д. 79 и в Чаплыгине, в доме по адресу пер. Московский, 2 капитальный ремонт завершен раньше срока.

Среди объектов, которые находятся на особом контроле ФКР Липецкой области, многоэтажка по ул. Октябрьская, д. 1 в Липецке. Из-за большого объема завершение капитального ремонта крыши было перенесено на 2022 год. Подрядная организация продолжает работу.

Большое внимание в этом году было приковано к дому по ул. Зегеля, 28, который пострадал в ходе пожара 7 мая. Строители трудились без выходных и уложились в отведенные сроки. 24 июня крыша была полностью обновлена.

«ФКР осуществляет постоянный контроль качества и сроков выполнения работ в рамках капитального ремонта крыш. За каждым домом закреплен инженер-куратор, который совершает регулярные выезды, а также привлекаются сторонние организации, занимающиеся строительным контролем. Кроме того, мы ждем обратной связи от жителей. Номера телефонов подрядной организации и инженера-куратора собственники могут найти на паспорте объекта, который размещен на доме», — прокомментировал генеральный директор ФКР Липецкой области Виктор Петров.

После завершения капитального ремонта действует гарантийный срок – 5 лет, в течение которого подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками и обязана устранять выявленные дефекты.

Напомним, жители могут контролировать ход работ со своего компьютера или смартфона. Для этого необходимо зайти на официальный сайт ФКР и нажать на кнопку на главной странице «Капремонт онлайн».