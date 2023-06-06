В этом году исполняется 110 лет со дня рождения уроженца Ельца Тихона Хренникова. К проведению музыкального фестиваля, названного в честь великого композитора, практически все готово. Какую программу подготовили организаторы, глава Ельца Евгений Боровских доложил губернатору Липецкой области Игорю Артамонову на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Основная фестивальная программа будет проходить в течение четырех дней с 9 по 12 июня. А 16 и 17 июня на набережной реки Быстрая Сосна состоится показ оперы «Легенда о граде Ельце». При формировании программы акцент был сделан на межнациональную тему. На основной сцене выступят коллективы национальной музыки – русской, сербской, грузинской, а на работающих параллельно интерактивных площадках пройдут выставки костюмов народов России, мастер-классы игры на национальных музыкальных инструментах и многое другое. Также гости смогут запечатлеться в компании гусар в специальной фотозоне, побегать по гигантским клавишам аттракциона «Пианино Великан», создать картину из песка, посмотреть шоу этнических барабанов – арабских и африканских, побывать на множестве уличных спектаклей и на экспозиции ретроавтомобилей советской эпохи. В общей сложности будет задействовано более 1000 артистов и участников.

«Технически к проведению фестиваля все площадки уже готовы. Это площадь Ленина, улица Мира – Торговая, скверы Бунина, Соломенцева, Пришвина, Городской парк. Программа по ним сформирована. Информация о мероприятиях находится в широком доступе», – добавил Евгений Боровских.

Совместно с управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в эти дни в Ельце будет организована торговля брендовой ремесленной и сувенирной продукцией – елецкими кружевами, валенками, романовской игрушкой, а также гастрономией и другой продукцией местных производителей.

Кроме того, в краеведческом музее 10 июня откроется выставка Президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Подарком горожанам станет и обновленный музей Тихона Хренникова. К юбилею в нем провели ремонт: обновили фасад, крышу, ставни на окнах, благоустроили прилегающую территорию, разбили клумбы. Еще одним сюрпризом станет открытие памятника Хренникову работы Зураба Церетели.

«Фестиваль обещает стать самым масштабным музыкальным событием региона этого лета. Надеюсь, гости по достоинству оценят подготовленную программу, получат массу приятных впечатлений и эмоций», – отметил губернатор Игорь Артамонов.